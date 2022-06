Familiares de desaparecidos en Tijuana se manifestaron para exigir justicia a la FGE

Este miércoles se cumplen tres años de la desaparición forzada del joven Erick Carrillo Álamo, visto por última vez en el Fraccionamiento El Dorado en la ciudad de Tijuana y desde entonces su padre lo ha buscado sin cansancio en México y Estados Unidos.

Con una veladora y camisetas de color blanco salieron a marchar este día decenas de personas que buscan a sus seres queridos, en nombre de Erick Carrillo para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) que den con su paradero.

"¿Dónde está Erick Carrillo? ya pasaron tres años, ¡Queremos justicia!", exclamaron los manifestantes por más de una hora mientras sostenían fotografías de víctimas de desaparición forzada y cartulinas.

Al grito de "Hijo escucha, tu padre esta en la lucha, hijo escucha tu madre está en la lucha", marcharon desde la glorieta Cuauhtémoc al Monumento México ubicado en la Zona Río.

Más tarde, realizaron una jornada de búsqueda en el fraccionamiento El Dorado, lugar donde fue visto por última vez el joven Erick Carrillo.

NO PIERDE LA ESPERANZA DE ENCONTRAR A SU HIJO

El joven Erick Carrillo, originario de Estados Unidos residía en Los Ángeles, California y el 31 de mayo viajó hacia Tijuana a visitar a su madre y hermanos. La noche del sábado, el joven de 19 años de edad salió con amigos de la infancia a un antro bar ¨Karma¨ ubicado en el Boulevard El Dorado, y fue a través de cámaras de video vigilancia donde fue visto por última vez la madrugada del 1 de junio.

Después de tres años, apenas hace dos semanas, la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron trabajos de investigación en el caso de Carrillo.

"Lo queremos mantener en secreto ya que son líneas de investigación muy fuertes y lo estamos manejando con mucha precaución", manifestó su padre, Erick Carrillo.

Marcharon desde la glorieta Cuauhtémoc al Monumento México. Foto: Especial

FUNDÓ UN COLECTIVO TRAS LA DESAPARICIÓN DE SU HIJO

El señor Erick Carrillo, comenzó a buscar a su hijo todos los días en Estados Unidos y Tijuana, sin embargo, ante la falta de acciones por parte de las autoridades de ambas fronteras decidió fundar un colectivo de familiares desaparecidos bajo el nombre de "Todos Somos Erick Carrillo".

"Este proceso ha sido muy difícil, cuando mi hijo desapareció pensaba que sólo mi hijo estaba desaparecido pero me di cuenta que somos más de diez mil en Baja California que están en calidad de desaparecidos", expresó Carrillo.

Desde octubre del 2019 a la fecha, el señor Carrillo e integrantes de su fundación han localizado a más de 500 personas sin vida y 250 con vida en la entidad y otros estados.

"Por una parte siento bonito entregar a las familias, nadie desea estar con la incertidumbre de no saber dónde está tu hijo y pues la otra parte es lo que me preguntó todos los días cuando me va a tocar a mí, estoy en mi número de la suerte siempre ha sido el siete ojalá este año me entreguen a mi hijo", expresó el fundador del colectivo.

Durante casi tres años de que se fundó el colectivo de búsqueda han realizado jornadas masivas en Baja California, Sonora, Ciudad de México y otros estados con el fin de dar con el paradero de sus seres queridos.

Además realizan actividades para recaudar fondos debido a que con sus propios recursos solventan los gastos de palas, alimentos, vehículos, gasolina y más herramientas para las jornadas de búsqueda.

El colectivo "Todos Somos Erick Carrillo" brinda apoyo y acompañamiento a los familiares que reportan día a día a las víctimas de desaparición forzada en el estado y el resto del país.

alg

Sigue leyendo

Mi Beca para Empezar: ¿Cuánto y cuándo será el último pago?

¿Buscas trabajo? El IPN ofrece una vacante con salario de 39 mil pesos al mes

Concamin pide a Guardia Nacional aumentar seguridad en carreteras