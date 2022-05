Alfonso Durazo anuncia servicio civil de carrera a trabajadoras del Gobierno de Sonora

La diligencia y el amor que una madre pone en la guía de su familia es una de las virtudes que las servidoras públicas deben practicar en su labor cotidiana, pero para ello, el compromiso del gobierno debe encaminarse a la realización profesional de estas mujeres, afirmó Alfonso Durazo Montaño al anunciar el servicio civil de carrera a trabajadoras de gobierno.

En el marco de los festejos por el 10 de mayo, organizados por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes), el gobernador Durazo Montaño dijo a las madres que forman parte de su gobierno que se requiere de su compromiso total en la atención a la ciudadanía, pero que, a cambio de esto, él se dedicará a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras.

“Son una pieza fundamental de mi gobierno y quiero que me ayuden a cumplir con ese objetivo... Un gobierno de puertas abiertas, un gobierno sensible, un gobierno sencillo, un gobierno honesto... y necesito que me ayuden, así de simple, échenme la mano”, aseguró el titular del Ejecutivo a las presentes.

Así, renovando este pacto con las madres trabajadoras de Sonora, el gobernador explicó que el servicio civil de carrera será una realidad en el estado y trabajará de la mano con las organizaciones sindicales para que sean las personas que verdaderamente se empeñan en su servicio las que logren crecer dentro de la administración pública de Sonora.

“Yo espero que, al terminar mi gobierno, cada una, cada una de ustedes, haya ascendido cuando menos un escalón, cuando menos un escalón en su condición de personal de base”, afirmó.

A nombre de todas las presentes, Tanya Ruiz de la Luz, madre de familia, agradeció al gobernador su interés por contribuir a la mejora de las condiciones laborales de las mujeres en la entidad y reconoció el esfuerzo de esta administración.

“Para todas nosotras es amigo y aliado en la búsqueda de mejores oportunidades, trabajando de la mano y de manera conjunta”, expresó.

De igual forma, el secretario general del Sutspes, Luis Antonio Castro Ruiz, reconoció la apertura con la que se ha conducido la administración estatal, de la mano con la fuerza laboral del estado, como se vio desde el pasado primero de mayo, cuando Durazo Montaño marchó a ras de suelo con los agremiados al sindicato recogiendo sus inquietudes para darles respuesta.

alg

