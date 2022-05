Oaxaca reporta seis incendios forestales activos; 99 fueron sofocados

Cuerpos de auxilio han reportado al menos seis incendios forestales activos, de los 105 contabilizados en lo que va del año en Oaxaca y que han dañado siete mil 959 hectáreas de bosques.

Las regiones más afectadas han sido la Sierra Sur y Norte, así como el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo a las instancias federales de los 105 incendios registrados en los últimos días seis continúan activos y 99 fueron sofocados.

En el control y combate de las conflagraciones han participado la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), comuneros, así como el Ejército Mexicano.

El fin de semana habitantes de Villa Hidalgo Yalálag, de la Sierra Norte, convocaron a poblaciones vecinas y solicitaron el auxilio de la Secretaría de Marina (Semar), ante el incendio forestal, el cual ha sido controlado en un 60 por ciento afectando a 40 hectáreas de bosque.

En tanto en San Miguel Quetzaltepec de la Sierra Norte continua desde hace más de siete días una conflagración que ha afectado al menos 20 hectáreas.

Las regiones más afectadas han sido la Sierra Sur y Norte, así como el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan (Foto: Especial)

Mientras que en Mesones Hidalgo en la Sierra Sur se registra un incendio forestal que ha sido controlado en un 80 por ciento pero que ha afectado una superficie de 10 hectáreas.

En San Felipe Jalapa de Díaz, de la región de la Cuenca del Papaloapan una conflagración ha afectado 10 hectáreas de bosque de acuerdo a los cuerpos de auxilio.

En tanto, en San Francisco Tlapancingo en la región del Istmo de Tehuantepec se ha registrado un incendio desde hace tres días y que ha afectado al menos ocho hectáreas de bosques.

En Santa Cruz Itundujia de la región de la Sierra Sur se ha controlado un incendio al 100 por ciento con una liquidación del 70 por ciento afectando dos hectáreas.

Finalmente, en Santa María Chimalapa en la región del Istmo de Tehuantepec se registra un incendio desde hace más de dos días y que ha afectado al menos cinco hectáreas.

Por lo que las autoridades solicitaron no arrojar colillas de cigarrillo encendidas en la carretera, no prender fogatas y no tirar basura.

