“Somos más americanos”, AMLO usa canción de Los Tigres del Norte para que EU reflexione sobre discurso antiimigrante

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró el video de la canción “Somos más americanos” de Los Tigres del Norte con el fin de que algunos políticos estadounidenses reflexionen sobre el discurso antiinmigrante, debido a las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbot que califica como una invasión la llegada de migrantes mexicano a territorio de Estados Unidos.

En la conferencia de prensa desde el estado de Puebla, López Obrador fue enfático al asegurar que no van a permitir que los políticos en Estados Unidos ofendan a los mexicanos que decidieron ir en busca del sueño americano.

“El gobernador de Texas (está) diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Es una exageración, es muy deshonesto, es una desproporción. Nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos que han ido a Estados Unidos a vivir y trabajar honradamente”, afirmó AMLO.

AMLO cita a Los Tigres del Norte contra el discurso antiinmigrante

El mandatario federal citó parte de la letra de la canción previo a presentar el video en concierto desde Los Ángeles, donde Los Tigres del Norte invitaron a cantar la pieza a Zack de la Rocha, vocalista de la banda de rap metal y metal alternativo Rage Against the Machine. “Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó”, mencionó López Obrador.

Sobre los connacionales que van a trabajar a Estados Unidos, el titular del Ejecutivo Federal reconoció que son un ejemplo de trabajo, fraternidad y de humanismo, “son de los migrantes que más apoyan a sus familiares”, resaltó Andrés Manuel López.

“Porque esto ayuda a entender bien las cosas, eso es como una clase… Esta conferencia la ven muchos paisanos que los queremos muchísimo que son un ejemplo de trabajo, humanismo… Son los que más remesas envían a sus familias”, aseguró AMLO.

¿Qué dice la canción “Somos más americanos” de Los Tigres del Norte?

“Somos más americanos” de Los Tigres del Norte es una canción que apareció en el álbum Uniendo fronteras publicado en 2001, un compilado de 14 tracks que le valió a la agrupación mexicana ser su segundo éxito número uno en la lista Billboard Top Latin Albums.

La letra de la canción dice:

Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra,

Porque aquí no quepo yo

Quiero recordarle al gringo: Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó.

América nació libre, el hombre la dividió.

Ellos pintaron la raya, para que yo la brincara

Y me llaman invasor

Es un error bien marcado nos quitaron ocho estados

Quien es aquí el invasor.

Soy extranjero en mi tierra

Y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador…

