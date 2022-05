"Reforma electoral no pasará", asegura Porfirio Muñoz Ledo; "es una provocación política", dice

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió que la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador “no pasará” por las implicaciones constitucionales que plantea, consideró que se trata de una “provocación política”.

“Obviamente no va a pasar, es una reforma constitucional, entonces si no va a pasar es una provocación política”, sostuvo en entrevista, el ex diputado federal de Morena.

En este contexto, subrayó que el gobierno no puede anteponer sus intereses a los de la democracia, dijo que debe quedar claro que el INE es un órgano del Estado y no del gobierno.

“Las reformas que hicimos en el 89, de diputados y senadores de primera minoría, las hicimos en 1994 con Jorge Carpizo al final del régimen. Todas las que hicimos con Ernesto Zedillo, incluyendo la autonomía, el carácter federativo de la Ciudad de México. No se pueden poner los intereses del gobierno por encima de las elecciones, debe entender nuestro país y nuestro gobierno que una cosa es el gobierno y otra el Estado, el INE es una institución de Estado no de gobierno” subrayó.

Respecto a la presunta desaparición de la representación proporcional, que en la iniciativa se plantea en sentido contrario, es decir la desaparición de los legisladores de mayoría relativa, Muñoz Ledo señaló que el planteamiento es complejo.

Lo importante en un sistema electoral es que el número de votos emitido corresponda lo más aproximadamente al número de escaños obtenidos” dijo.

Sostuvo que la iniciativa presidencial, que plantea la desaparición del INE implica regresiones democráticas, por ello, sostuvo que no pasará. En tanto, al ser cuestionado sobre lo que le diría al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su reforma constitucional en materia electoral, Muñoz Ledo enfatizó que el titular del Ejecutivo debe comportarse como jefe de Estado y se dijo enemigo de la provocación.

“Yo hace mucho que no hablo con él (Andrés Manuel López Obrador), si lo veo, lo saludo, yo no soy consejero, yo lo que digo , lo digo públicamente no ando con secretitos, no me gusta en política la provocación, hay que ser institucional, el jefe de Estado debe comportarse como jefe del Estado mexicano” recalcó el ex legislador.