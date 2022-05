"Nadie me inyecta varo y no le voy a bajar": las palabras del rapero Eme Malafe antes de ser baleado en CDMX | VIDEO

Este jueves 5 de mayo, a través de redes sociales, se informó que el rapero mexicano Eme Malafe fue baleado en calles de la colonia Morelos, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante se encontraba arriba de su automóvil cuando fue atacado por unos sicarios que circulaban en una motocicleta.

Hasta el momento no hay un comunicado oficial de parte del equipo del rapero; sin embargo, amigos y colegas han pedido por su pronta recuperación.

En un clip que circula por Twitter se puede observar a una persona cuya vestimenta coincide con la del artista quien se encontraba mal herido en su vehículo.

Y es que antes del ataque, específicamente hace 3 días, Eme Malafe había hecho un video para sus seguidores a través de Instagram, donde hablaba acerca de sus proyectos futuros y una llamada que recibió de parte de una empresa.

"Ellos llegan y me dicen que no estoy tan cabrón ¿Por qué? porque me aferro a mis letras de calle, porque representamos al barrio. Aquí estamos solos, aquí no hay nadie que me inyecte varo, no estoy hablando por hablar, todos somos un solo barrio y no le voy a bajar ni me voy a rajar", concluyó.