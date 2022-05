Hoy No Circula por Contingencia Ambiental viernes 6 de mayo 2022: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis activara nuevamente la contingencia ambiental por ozono, este viernes 6 de mayo se aplicará el programa Hoy No Circula, el cual estima que los siguientes automóviles de uso particular no podrán circular en CDMX y el Edomex.

° Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

° Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras

° Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado azul, terminación de placa 9 y 0

° Los vehículos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, serán considerados como holograma Dos

° Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

° Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.

¿Qué dijo la CAME?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se vuelve activar la contingencia ambiental, esto debido a que se se registraron concentraciones máximas de ozono que superaron los 154 ppb en las estaciones de monitoreo Benito Juárez (168 ppb) e Iztacalco (155 ppb) de las Alcaldías del mismo nombre respectivamente.

A las 20:00 horas se emitirá el boletín informativo respectivo, para informar de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire que prevalecerán en la región.

Ayer por la tarde, el sistema de alta presión permitió un incremento de la intensidad del viento en el Valle de México, al cambiar su centro de posición, además esto favoreció entrada de humedad y una mayor dispersión de los contaminantes.

Sin embargo, en el transcurso de este día, dicho sistema meteorológico se reforzó de manera significativa, e intensificó nuevamente la estabilidad atmosférica, provocando viento variable y de intensidad débil.

La combinación de estos factores junto con la radiación solar intensa que ha incidido sobre el Valle de México, provocaron el incremento de las concentraciones de ozono y calidad del aire Extremadamente Mala.

SEGUIR LEYENDO

Periodista Luis Enrique Ramírez fue asesinado; tiraron su cuerpo en una carretera de Sinaloa