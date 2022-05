"Es un verdadero engaño a la población": Consejo Nacional de la Tortilla se opone al control de precios

Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, aseguró que la decisión de incluir a este producto de consumo diario dentro de los alimentos que serán sujetos al control de precios es un engaño para la población y además perjudicará al sector de manera importante.

En entrevista con Javier Alatorre, el representante dijo que no hubo ninguna negociación con la industria, por lo que no se pueden tener garantías de que se cumpla con la promesa de que no incrementará su costo fuera de las tiendas de autoservicio.

"¿Quién sale ganando aquí, Javier?, ni siquiera el consumidor?", dijo.

Estimó que la negociación pudo realizarse con el Consejo Coordinador Empresarial, por lo que prevé que esta medida se aplique únicamente en los supermercados.

Plan contra la inflación en México: Congelan seis meses la canasta básica

"Es un verdadero engaño a la población", dijo.

La industria se opone a esta medida

Aseguró que el Gobierno federal engaña a la población, ya que no hubo ningún acercamiento entre la industria y la administración federal para fijar un tope en cuanto a los precios.

Por esta razón opinó que se podría dar una persecución en contra de los que no respeten el pacto que se tuvo con empresarios, pero del cual no estuvo notificado el sector tortillero. Indicó que tal y como ocurrió en sexenios pasados, se podría usar a la Profeco para obligarlos a bajar sus costos o clausurar sus negocios.

Agregó que el maíz, los insumos, así como los combustibles no fueron tomados en cuenta para la estabilización de precios, lo cual afecta a los empleos, así como en el costo de la operación.

"Hizo a la industria a un lado", dijo.

Destacó que los verdaderos ganadores son el gobierno, que queda bien con la población, y los empresarios, quienes no pierden sus ingresos a costa de los productores.

Sigue leyendo:

Plan de AMLO contra la inflación: estos son los 24 productos básicos que tendrán un precio controlado

"Eso es lo que más preocupa": AMLO revela qué es lo que más le inquieta sobre la inflación