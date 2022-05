'Nunca me habían puesto a chambear tanto': Mauricio Vila habla del trabajo más pesado que ha tenido

Ante estudiantes que obtuvieron becas para estudiar inglés en el extranjero, el gobernador Mauricio Vila Dosal recordó que cuando estudiaba el tercer semestre de licenciatura, en una escuela privada, se fue a trabajar a Disney en Orlando, Florida, como mesero y recogedor de basura. “Nunca había trabajado tanto en mi vida”, confesó.

Relató que en su época universitaria leyó una convocatoria en el periódico en el que se anunciaba que personal de Disney estaría en Yucatán, para contratar jóvenes durante un año, por lo que se inscribió y acudió a la entrevista.

“De aquí soy, eso es lo que andaba yo buscando y entré a la convocatoria. Vino la gente de Disney, entrevistaron a más de 800 jóvenes y nos terminamos yendo 12 nada más. Pues cuando llegué allá, uno dice: ‘Ay, qué bonito; Disney, qué padre’, pero ibas a chambear”, abundó sobre su experiencia en Estados Unidos.

Mauricio Vila contó su experiencia cunado trabajó en Disney

FOTO: Herberth Escalante

El gobernador contó que nunca había estado en Disney y que le tocó trabajar en el área de alimentos y bebidas, en el pabellón de México, y sus primeras actividades fueron limpiar las mesas, recoger la basura, cambiar los cestos de la basura y llevarlos a tirar afuera.

“¿Por qué les cuento todo esto? Porque el trabajo ¿era difícil, era cansado? Sí, sí era difícil, sí era cansado. ¿Alguna vez me han puesto a chambear tanto? No, nunca me han puesto a chambear tanto. ¿Ya habías recogido basura antes, en algún lugar? No, nunca, eso fue lo que me tocó hacer”, reveló.

Mauricio Vila contó que luego de trabajar tres meses recogiendo basura le tocó ser cajero de comida rápida y posteriormente estuvo en el bar. Meses después fue designado host en el restaurante y posteriormente ayudante de mesero. “Y luego, me tocó ser mesero, pasé de recoger basura a ser mesero, que era lo más alto, donde ya nos ganábamos, más o menos, 100 dólares en propinas, por día. La verdad, se ganaba muy bien”, señaló.

El gobernador indicó a los estudiantes que esa experiencia de trabajar en el extranjero y practicar otro idioma le ayudó mucho en su vida laboral.

El panista contó esa historia al lanzar el programa Movilidad Internacional 2022, en el que un total de 170 estudiantes yucatecos, de universidades públicas y privadas, tendrán la oportunidad de complementar su formación, mejorar sus habilidades en el idioma inglés y tener una experiencia académica y cultural mediante una estancia en el extranjero.

Por Herberth Escalante

SEGUIR LEYENDO:

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, respalda proyecto del Tren Maya, asegura que no hay daño ambiental

Lleva Mauricio Vila riquezas de Yucatán a Coyoacán

Gobernadores del PAN respaldan al INE tras proyecto de reforma electoral