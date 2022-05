Hoy No Circula jueves 5 de mayo 2022: ¿Qué autos descansan tras la suspensión de la contingencia ambiental?

La Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México fue suspendida a partir de las 20:00 horas de este miércoles, así lo informó la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came); por ello, se canceló el doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

Lo anterior, debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el Programa para continuar con la contingencia y motivada por la pérdida de intensidad del sistema de alta presión sobre el Valle de México que a partir de hoy se ha desplazado hacia el Golfo de México, favoreciendo mayor ventilación y provocando una mejor dispersión del ozono, aunque el resto de las variables meteorológicas permanecieron sin cambios relevantes.

Por otra parte, la Came informó que es importante tener presente que en temporada de ozono, la intensidad y el desplazamiento de los sistemas meteorológicos de alta presión cambian de manera continua, lo que puede originar nuevos incrementos en la concentración de ozono.

Por tal motivo, invitó a la población en general a que evite, en la medida de lo posible, el uso del automóvil, con el objetivo de contribuir a la disminución de emisiones y minimizar el riesgo de que el día de mañana, jueves 5 de mayo, se alcancen nuevamente niveles de Mala a Muy Mala calidad del aire, dado que aun prevalecerán condiciones adversas para la dispersión de los contaminantes.

Para el día de mañana, los modelos meteorológicos indican condiciones de cielo despejado a medio nublado en la mayor parte del día, con temperatura máxima de 29 grados y alta radiación solar.

Hoy No Circula jueves 5 de mayo

Tras la suspensión de la Fase I de contingencia ambiental por ozono, el programa Hoy No Circula vuelve a su regulación habitual. Por ello, te informamos cuáles son los autos que no circulan este jueves 5 de mayo.

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, entre las 5:00 y las 22:00 horas de este jueves no podrán transitar los vehículos de uso particular, carga y taxis con hologramas de verificación 1 y 2 engomado verde.

(Foto: Semovi)

