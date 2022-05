AMLO ofrece que México medie en conflicto Rusia-Ucrania; reitera que no sancionará al Kremlin para mantenerse imparcial

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este miércoles que México puede ser mediador para buscar la paz en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

En la conferencia matutina, el mandatario mexicano defendió que México tiene la autoridad moral para mediar en la guerra gracias a sus principios de política exterior definidos en el artículo 89 de la Constitución, de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Justificó que México, para no perder su carácter neutral, no impondrá sanciones a Rusia.

“Si nosotros nos inclinamos a favor de una postura o de otra perdemos autoridad y no podríamos, si lo solicitaran, participar en la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de que haya una conciliación”, dijo.

Reiteró que México condena la invasión de Rusia a Ucrania, como toda aquella que una nación ejerza en otra, porque nuestro país ha padecido de invasiones.

AMLO insiste que faltó diálogo con Rusia y Ucrania

“Pero al mismo tiempo procuramos ayudar a que se dialogue y se busque la paz. Sentimos que en el conflicto Rusia-Ucrania faltó diálogo, faltó más política. La política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra. Entonces, se debió insistir más en el diálogo", recordó el mandatario nacional y agregó:

“Yo pienso que deben buscarse los medios para dialogar y llegar a un acuerdo, y si no se hizo antes nunca es tarde, y esa es la mejor salida porque sí afecta a todo el mundo y no queremos la guerra, sobre todo porque padecen, sufren inocentes, y hay que buscar la forma de que se llegue a un diálogo”, expuso.

Se le preguntó al mandatario si México se sumará a las sanciones que varios países del mundo han impuesto a Rusia. Previamente, se le preguntó también si el asunto había sido tema en la llamada que sostuvo con su par estadounidense, Joe Biden.

“Acerca de sanciones nosotros no planteamos eso, sigue la misma política, no queremos meternos nosotros de manera directa a sancionar a ningún país, queremos mantener una postura de neutralidad, lo hemos estado expresando en Naciones Unidas para que de esta forma se busque el diálogo”, enfatizó.

