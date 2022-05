Sin modificaciones en estrategia sanitaria para afrontar Covid-19 en Jalisco

Los casos de Covid-19 en menores no han aumentado en Jalisco, y la medida de eliminar la obligatoriedad del cubrebocas en la entidad no ha derivado en incremento de casos ni brotes en planteles escolares, aclaró Enrique Alvaro Ramírez, gobernador jalisciense.

Luego de que en una institución privada se tomó la decisión de regresar a clases virtuales ante un brote de contagios, Alfaro expuso que éste se dio debido a que acudieron a una competencia en otra entidad, más no por el dejar de usar cubrebocas en las aulas.

Además, explicó que de acuerdo con las cifras nacionales, Jalisco es de las entidades con menor número de casos activos, porque mientras la media nacional se ubica en 12.5 casos por cada cien mil habitantes, en la entidad el indicador es de 7.8.

En la comparativa con otras entidades, refirió que la Ciudad de México tiene una tasa de 56; Baja California Sur, 97.8; Quintana Roo, 22.9 y las entidades colindantes se ubican en Aguascalientes de 54 y Colima en 21, estas cifras por cada cien mil habitantes.

Jalisco mantiene opcional el uso de cubrebocas

FOTO: El Heraldo de México

En lo que se refiere a hospitalizaciones, actualmente son 13 personas en nosocomios del sistema público y ninguno en la práctica privada. "Estamos en un nivel muy bajo en términos de gravedad en la emergencia sanitaria, insistimos, la pandemia no se ha terminado, no significa porque vayamos bien que esto ya se acabó, tenemos que estar atentos y tenemos que seguir dándole atención al tema, pero también es importante que la gente sepa que no hay un riesgo en este momento que implique tomar otras medidas por parte del Gobierno", explicó.

La política sanitaria seguirá como hasta ahora y los casos que se reportan en la entidad no implican su modificación, señaló el gobernador. Alfaro también dijo que ya está abierto el registro para la aplicación de vacunas para los menores que estén en el rango de 12 a 14 años de edad y que es a través del portal oficial de Vacunación que pueden tramitar la cita.

