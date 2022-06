Pasajeros se resguardan pecho tierra de una balacera en la Central de Abasto en Acapulco | VIDEO

Este martes 31 de mayo se difundió en redes sociales un video donde se aprecia a un grupo de pasajeros de transporte público resguardándose de una balacera que se registró en la Central de Abasto de Acapulco, en el estado de Guerrero.

En las imágenes se observa a los usuarios agachados arriba del vehículo mientras se escuchan las detonaciones de una trifulca que se desarrolló en dicho inmueble.

De acuerdo con medios locales, la detención de un joven en la Central de Abasto del puerto provocó una confrontación entre policías estatales y comerciantes, que terminó con tres heridos de bala.

Los policías repelieron a balazos la agresión de los comerciantes, lo cual causó pánico entre se encontraban cerca de la zona. Los hechos ocurrieron minutos antes del mediodía cerca de la avenida Del Quemado, por el bulevar Vicente Guerrero.

Autoridades niegan los heridos

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que personal de la Policía Estatal realizaba patrullajes de vigilancia, proximidad social y de prevención del delito en la zona antes mencionada, como parte de sus acciones diarias de seguridad.

Tiempo después, fueron agredidos de forma verbal, así como con piedras y palos por parte de un grupo de personas, quienes están inconformes con dichas acciones.

Con el objetivo de no caer en una confrontación, las y los policías decidieron replegarse del área. La dependencia no negó los disparos ocurridos pero aclaró que no hay civiles ni policías lesionados.

Las autoridades que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero mantendrán vigilancia en la zona de la Central de Abastos de Acapulco, a fin de garantizar el bienestar de las y los ciudadanos.

