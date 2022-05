"Tienen derecho a ir a otras instancias": Claudia Sheinbaum no debatirá con consejeros del IECM

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no entrará en debate con los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, que elimina cinco unidades administrativas de su estructura.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina refirió que las autoridades electorales están en su derecho de interponer los recursos legales, principalmente, de impugnación que consideren necesarios para evitar su reestructuración.

Aunque, dejó claro que tanto su administración como el Congreso capitalino defenderán sus argumentos sobre el por qué es necesaria esta acción.

“No voy entrar en un debate con los consejeros (electorales), la propuesta que se planteo es para beneficio de la ciudad y la democracia. Ellos pueden tener argumentos y creo que el debate que se dio en el congreso lo que muestra es que no se requieren estos organismos llenos de burocracia. La burocracia no garantiza la democracia, o más burocracia no garantiza la democracia. La democracia la garantiza la participación del pueblo, es la soberanía del pueblo”, refirió.