"Quiero ser la última y por eso alzo la voz": Mujer denuncia abuso sexual en hotel de Cancún

Por medio de redes sociales, una mujer que visitó Cancún junto con su novio acusó que un empleado del hotel Ocean Coral & Turquesa, de Puerto Morelos, Quintana Roo, abusó sexualmente de ella.

De acuerdo con la chica, identificada como Regina, había ido de vacaciones a Cancún con su novio y se estaban hospedando en ese hotel y explicó que alrededor de la 1 de la madrugada del viernes pasado, estaba esperando a su novio que había ido a la habitación por su cartera.

“En eso llegó un guardia del hotel y me dijo que él me podía ayudar a llegar a la habitación (en mi mano yo tenía la llave donde decía el número) a lo que respondí que sí (yo estaba tomada). Mientras me encaminaba, el agarró mi mano con fuerza y la puso en su pen* y empezó a frotar”, escribió en Instagram

“Entré en shock por completo y no podía pedir ayuda y gritar. Yo traía las llaves del cuarto y decía que número de habitación era, me las quitó, agarró mi celular y lo puso en modo avión”, agregó.

A su vez, Regina precisó que su novio le empezó a marcar por su celular cuando vio que no estaba donde lo esperaba, mientras que el señor la subió hasta el último piso del edificio y seguía tocándola y frotándose con su cuerpo.

“Agarré mi celular y me empecé a comunicar con mi novio y en eso, el señor me quitó las llaves de la habitación para que mi novio no viera que él sabía qué habitación era. No nos encontrábamos hasta que mi novio escuchó mi voz y fue corriendo a ver dónde estaba y nos encontró”, explicó.

Asimismo, la mujer declaró que el hotel ya estaba tomando “cartas en el asunto” y que su principal intención era que el abuso sexual en su contra no quedara impune.

