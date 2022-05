"Que Dios las bendiga": Padre de Debanhi pide a sus amigas aportar información sobre el caso

Mario, padre de Debanhi Escobar, dio una entrevista a Adela Micha para hablar sobre las investigaciones en torno a la muerte de la joven en Nuevo León. Durante la charla, el hombre aseguró que hay diferencias en cuanto al peritaje que realizaron las autoridades con el que él ordenó a un especialista privado.

Aseguró que no ha podido hablar con las amigas de Debanhi, quienes la acompañaron a la fiesta a la que asistió horas antes de morir.

Durante la charla, el hombre pidió a estas jóvenes que acudieran a las autoridades para dar a conocer todo lo que sabrían sobre el caso y así ayudar en las investigaciones.

"A lo mejor las niñas tienen miedo de decir algo que sí pasó, invitamos a las niñas que digan si saben algo", dijo.

Los tenis no estaban puestos: El papá de Debanhi asegura que hay diferencias entre los peritajes

El caso aún no tiene solución, las autoridades investigan

Pese a que no han otorgado datos sobre lo ocurrido la noche en que su hija murió, Mario Escobar aseguró que desea que las amigas de la fallecida tengan una buena vida.

"Qué Dios las bendiga, que les dé mucha vida", dijo.

El hombre aseguró que la Fiscalía local no le ha informado sobre el contenido de la bolsa de su hija, por lo que espera que las autoridades hagan su trabajo y no solicitará información que complique la línea de custodia.

Lamentó que las personas que tenían videos relacionados a este caso no los hayan hecho llegar a los investigadores antes, aunque aseguró que la evidencia será importante para saber cómo murió Debanhi.

Descartó que el caso esté resuelto e indicó que hay muchos elementos que no se han tomado en cuenta, tales como el hecho de que su hija no tenía puesto su calzado, no se tenga un clip de ella cayendo en la fosa o se haya percibido un olor fétido proveniente de su cuerpo.

"Nunca se ha visto que caiga en la cisterna", dijo.

