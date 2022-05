Pido a las autoridades que no nos dejen a la deriva: víctima del derrumbe de la Línea 12

Adriana asegura que tras el accidente ya no volvió a ser la misma. Alan Rodríguez

A un año del colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro, sobrevivientes, amigos y familiares de fallecidos por el desplome de la línea 12 del Metro, se reunieron en la llamada "zona cero" para inaugurar un memorial a un año de la tragedia.

Los reunidos pidieron justicia por Jesús Baños García, quien murió en ese percance. El Cho, como lo llamaban sus familiares, fue una de las 26 víctimas del colapso.

Entre los asistentes se encuentra Adriana, quien pidió a las autoridades que les hagan caso.

"Nos han abandonado en el sentido de que no nos hacen caso, a un año y tener que revivir esta tormenta, es triste para mí, en lo persona, en mi alma, mi cuerpo, me truncaron de todo, mi vida se apagó, ya no soy la misma de antes, yo quisiera estar bien para poder trabajar y no puedo, por favor, no nos dejen a la deriva, ya no estén jugando ni burlándose de nosotros", expresó una de las sobrevivientes del accidente.