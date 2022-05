Es una falta de respeto que los partidos estén aquí, porque nunca han estado: Madre de víctima de L12

Este martes 3 de mayo se cumple un año del derrumbe en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro, provocando el fallecimiento de 26 personas y dejando más de 100 personas heridas, durante el trayecto de Tlahuac hacia Mixcoac.

Además de rendir tributo a sus familiares y mostrar su respeto, se hizo un memorial por las víctimas de la tragedia. Ahí, los familiares pidieron que no se quede impune este acontecimiento y que se haga justicia, a un año del accidente.

Pero además de familiares y medios de comunicación, también llegaron representantes de partidos políticos, con ofrendas y algunas cintas que culpaban a Morena de lo sucedido. Una corona con el hashtag #FueMorena estaba en la zona en donde se rendía el homenaje.

La ofrenda tenía una leyenda con intenciones políticas

FOTO: Cinthya Stettin

"Los partidos políticos nunca han estado con nosotros"

Sobre la ofrenda con el mensaje político, una de las madres de las víctimas del accidente de la Línea 12 aseguró que es una falta de respeto que los partidos políticos estuvieran ahí, especialmente cuando no les han hecho caso durante un años, desde la tragedia.

"Se me hace una falta de respeto que partidos políticos ahorita estén aquí, cuando nunca han estado con nosotros. Entonces es lo único que pido que no nos comparen con ellos, porque no es cierto , no estamos con ningún partido político", aseguró

La madres de las víctimas hablaron sobre la presencia de partidos políticos

FOTO: Alan Rodríguez

SEGUIR LEYENDO:

Pido a las autoridades que no nos dejen a la deriva: víctima del derrumbe de la Línea 12

Línea 12 del Metro: ¿Qué ha pasado con las víctimas a un año del accidente?

Acusados del desplome en la Línea 12 del Metro demostrarán su inocencia, asegura su abogado