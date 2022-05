La corrupción no se erradicó y afecta a los que menos tienen, asegura especialista

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, dio una entrevista a Paulina Greenham y Alejandro Cacho para el programa Esta Mañana para hablar de los datos que otorgó el INEGI sobre la corrupción en México,

El especialista dijo que no se ha acabado con la corrupción en México y la que hay en el país es la que afecta a las personas que menos ingresos tienen, debido a que la medición no toma en cuenta cómo se desarrollan las licitaciones o proyectos de alto nivel.

Te puede interesar:

IECM no perderá ni un peso de su presupuesto, pero ahorrará 50 mdp, asegura Martí Batres

El experto aseguró que esta problemática hace que cada ciudadano paguen hasta tres mil 500 pesos al mes para pagar algún soborno a las autoridades, lo cual representa el 30 por ciento de los ingresos de una familia de bajos recursos.

"No se erradicó, no era por varitas mágicas, no era por sacar un pañuelo", dijo.