"¿Con qué intención?": Padre de Debanhi lamentó que no se haya revisado el cuarto de su hija desde la desaparición | VIDEO

Mario Escobar, padre de Debanhi, informó en su más reciente video de YouTube que las autoridades de Nuevo León catearon el cuarto de su hija, esto a 30 días de ser localizado su cuerpo en el Motel Nueva Castilla. El hombre expresó que nunca le dijeron las razones por las que decidieron realizar el cateo.

A través del clip, el papá de la estudiante aseguró que él siempre se mostró dispuesto a que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León hiciera la revisión de la habitación y que pese a ello se realizó hasta que intervino el Gobierno Federal.

“De alguna manera empezaron a checar el cuarto de mi hija. Con qué intención, no sabemos. Qué es lo que venían a buscar, no sabemos. Yo siempre les dije: ´el cuarto de mi hija está a disposición de la Fiscalía.”

De igual forma, Don Mario lamentó que no se haya revisado el cuarto desde que reportaron la desaparición de Debanhi. "Nos solicitaron otro tipo de cateo, catear el cuarto de mi hija, que eso lo debieron haber hecho hace mucho tiempo, hace cuarenta días, desde que desapareció".

Además, el padre de Debanhi Escobar habló de la próxima exhumación de los restos de su hija. La decisión fue comunicada este 26 de mayo por el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, quien informó que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León hará una solicitud para exhumar el cuerpo y determinar la causa de muerte.

Mario Escobar dijo en el video que él no estuvo presente durante la reunión de la Comisión Interdisciplinaria e Interinstitucional, que decidió unánimemente realizar un nuevo estudio forense.

“Llegamos a este punto, me duele. Nos duele como familia, me duele como papá que todavía no le podamos dar a Debanhi ese luto que se merece”