Viridiana Moreno: Confirman a familiares que cuerpo hallado en Chachalacas es suyo

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Veracruz confirmaron a los familiares de Viridiana Moreno Vásquez que el hallazgo de un cuerpo en Chachalacas, corresponde a la mujer que estaba desaparecida desde el pasado 18 de mayo en ciudad Cardel del municipio La Antigua en Veracruz.

La notificación se dio la noche de este martes luego de que familiares y amigos de Viridiana se manifestaron en las inmediaciones de la unidad de Servicios Periciales para exigir información sobre el paradero de la mujer de 31 años.

Viridiana salió a buscar trabajo y no volvió a casa

Viridiana Moreno salió de casa en el pueblo de Tlaltetela en la zona montañosa del estado el miércoles 18 de mayo para acudir a una supuesta entrevista de trabajo en el hotel Bienvenido en ciudad Cardel. Sin embargo, desde ese día ya no se supo nada sobre el paradero de la joven mujer.

Desde el viernes 20 de mayo, amigos y familiares de Viridiana realizaron bloqueos carreteros en el municipio de La Antigua. Los manifestantes cerraron la carretera Xalapa-Veracruz a la altura de Cardel, dejando a cientos de automovilistas varados en el intenso tráfico.

Autoridades confirman muerte a papás de Viridiana

Este martes alrededor de las 11:15 de la noche, los padres de Viridiana Moreno salieron del edificio de la Dirección de Servicios Periciales. Ambos lucían afectados, llorando, y aunque había reporteros en las afueras de las oficinas, los papás de la mujer no confirmaron si el cuerpo se trataba de su hija.

En redes sociales fue captado el momento cuando los familiares de Viridiana salieron de las oficinas de la Fiscalía luego de confirmar la noticia.

Sin embargo, una amiga de la familia identificada como Elsa Aguilar, declaró para el medio local XEU, que los papás de Viridiana no iban a dar entrevistas, “están muy mal, gracias por todo el apoyo que nos dieron, comprenderán que no podemos hablar. No puedo hablar, no puedo más”, dijo mientras comenzó a llorar.

El día de su desaparición, Virdiana Moreno viajaba a bordo de una motoneta color azul con matrícula 26YJD para llegar al hotel Bienvenido donde tendría una cita de trabajo para ocupar el puesto como recepcionista del lugar. Las autoridades aún no dan la versión oficial sobre el hallazgo de la mujer.

SIGUE LEYENDO:

Viridiana iba a buscar trabajo y despareció; amigos y familiares marchan para exigir su localización en Xalapa

Exigen aparición de Viridiana en Veracruz, caso similar a Debahni

RMG