IECM analiza acciones jurídicas para detener reforma de restructuración

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) podría utilizar mecanismos jurídicos para detener la reforma que busca modificar su estructura, y la cual se prevé sea aprobada, este jueves, por Morena en el Congreso capitalino.

Así lo informó en conferencia de prensa, el consejero electoral de este órgano electoral, Ernesto Ramos, quien dejó claro que esta sería su última opción y es que primero llamó a los legisladores locales a posponer este dictamen para “tener un diálogo abierto” y análisis profundo sobre el tema.

“Vamos a buscar mecanismos jurisdiccionales para proteger al Instituto Electoral. Estaríamos pensando en un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral o una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tenemos que analizarlo y esto (siempre y cuando) sea aprobada la reforma, aunque esperemos que no”, apuntó.

Respecto al déficit presupuestal que traen y ante la nula respuesta de la Secretaría Administración y Finanzas para otorgar una ampliación de recursos, el funcionario electoral reconoció que en el último trimestre del año “se verían mermadas” sus actividades electorales y de participación ciudadana.

Reconoció que tiene un déficit aproximado de 199 millones de pesos, consecuencia del bajo presupuesto que recibieron para este 2022, y dijo que esto no incluye el impacto presupuestal de las indemnizaciones a poco más de 100 trabajadores, que la iniciativa a discutir busca desaparecer de la institución.

Apuntó que sin estos recursos lo que se dejaría de cubrir son los conceptos de: financiamiento público para partidos políticos, personal de limpieza y seguridad, así como de honorarios.

“La iniciativa en vez de ayudar económicamente a la institución haría más compleja la situación. Sí habría problemas de funcionamiento, pero no una parálisis porque seguiríamos trabajando, porque la estructura seguirá trabajando. No vamos a tener parálisis, pero no vamos a poder pagar las prerrogativas de los partidos del último trimestre del año, que están garantizadas por la Constitución y esto es gravísimo; no vamos a tener seguridad, limpieza y personal de honorarios, por lo que se vería mermadas drásticamente las actividades de la institución”, puntualizó.

A lo dicho por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum de que el IECM es un espacio de “cuotas”, respondió que “que nos digan cuáles y tomamos cartas en el asunto”.

Por su parte, el legislador del PAN, Ricardo Rubio señaló que como vicepresidente de la Comisión de Asunto Político Electorales nunca firmó la convocatoria para dictaminar el tema, y es que no podía ser en sesión extraordinaria porque no había justificación para llevarlo a cabo de manera urgente.

Añadió que nunca se envió el dictamen con 48 horas de anticipación, por ello pidió a organizaciones y defensores electorales a manifestarse afuera del Congreso capitalino para detener este documento.

La iniciativa en vez de ayudar económicamente a la institución haría más compleja la situación Foto: Especial

“Si esto se presenta en el pleno se va a ver quién es quién. Quienes no vengan o voten serán traidores a la democracia de la ciudad”, expresó.

En tanto, la diputada del PRI, Tania Larios señaló que este dictamen se basa “en una falsa austeridad”, pues presupuestalmente el IECM ha sido castigado desde hace un año.

Explicó que este es un tema político, y de aprobarse “el Congreso es la primera puerta para aprobarse esta reforma y posteriormente hacerlo en los órganos electorales de otros estados”.

“Vamos a dar la batalla, no vamos a permitir que pasen por encima de la democracia”, expresó.

Mientras que, el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño dijo que esta reforma es apresurada pues es antidemocrática, regresiva, y anticonstitucional.

Y es que dijo que bajo el pretexto de ahorrar dinero pasamos por la autonomía del IECM.

“Qué se debería de hacer si eso es indispensable pues entonces hagamos un decreto aquí en el Congreso y obligamos al órgano autónomo a que de una manera autónoma recorte su presupuesto y nos diga las partidas que pueda recortar para ahorrar esa cantidad y no le impongamos o sobre las rodillas situaciones muy graves que están debilitando no solamente su autonomía violando la Constitución y haciendo una ley regresiva”, concluyó.

