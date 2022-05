Venganza entre grupos delictivos, el posible móvil del ataque armado en Celaya

En entrevista con Javier Alatorre para El Heraldo Media Group, Sofía Wet, secretaria ejecutiva del sistema estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, amplió la información en torno al ataque armado ocurrido en el hotel Gala de Celaya.

"En el hotel propiamente no se registró ningún daño, no hubo algún daño a las instalaciones, pero es un hotel que no es parte de la zona comercial de Celaya, sino está en algunas de las colonias, en este caso Valle hermoso".

Asimismo, aseguró que el recinto obtuvo una revisión por parte de la fiscalización una semana previa al incidente, ya que dentro de los bares "se encuentra el foco rojo de narcomenudeo y tiroteos".

De manera preliminar, señaló, el hotel se dedica a ofrecer sexo servicios a los asistentes, por lo que las mujeres fallecidas tendrían alguna relación laboral con el bar.

En este sentido, hay elementos que presentan la presencia de un grupo delictivo gracias a la cartulina situada en la escena, adjudicada por el grupo Santa Rosa, donde se menciona que una serie de venganzas fue la detonante del suceso.

Cuando se le fue cuestionada sobre la disputa entre los carteles Santa Rosa y Jalisco Nueva Generación, y su relación con la zona, Sofía detalló que el robo de hidrocarburos y la cercanía a la autopista federal para el robo de vehículos son los principales atrayentes.

El saldo del ataque es de 11 personas fallecidas

"A ello se suma el tema del narcomenudeo en un contexto nacional en donde tenemos particularmente a la organización de Jalisco buscando la supremacía sobre las organizaciones locales, hay estados o ciudades en donde prácticamente no encuentra oposición y no se dan este tipo de eventos de violencia; en el caso particular de Celaya, en una zona de Guanajuato si se da esta oposición por parte de grupos locales que han crecido a la par de la economía ilegal", detalló.

Del mismo modo, comentó respecto a la alarmante constante del reclutamiento de jóvenes, incluso traídos desde otros estados, para unirse a las filas del crimen organizado.

Por lo que, puntualizó, es necesario que las autoridades de todos los estados trabajen en coordinación para atacar las capacidades financieras de dichos grupos para frenar el reclutamiento, y así inhibir la participación de jóvenes en estos siniestros.

A su vez, confirmó la identificación de probables responsables por parte de las autoridades.

