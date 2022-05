Sheinbaum, Nahle, Ebrard, Adán Augusto reforzarán cierres de campaña en entidades prioritarias: Mario Delgado

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la secretaria de Energía, Rocio Nahle, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, Adán Augusto López reforzarán los cierres de campaña en estados con elecciones cerradas y prioritarias para Morena, anunció el líder nacional del partido, Mario Delgado.

En entrevista al término del homenaje póstumo a Arnoldo Martínez Verdugo, Mario Delgado reveló que "las figuras de las transformación", los cuatro van a acompañar a las candidatas y candidatos en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas.

Mario Delgado explicó que Claudia Sheinbaum, Rocio Nahle, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López no violan ninguna ley electoral porque el apoyo lo realizarán en sus días de descanso y no emplean recursos recursos, van "porque la gente los quiere, los reconoce".

Morena acusa a Rosas Aispuro de influir en voto contra Marina Vitela en Durango

Los políticos participarán en los cierres de campaña.

"Yo los he invitado principalmente a Aguascalientes, Durango y Tamaulipas porque son (las elecciones) más competidas, donde las campañas son más intensas. En Oaxaca tenemos una gran ventaja, en Quintana Roo una gran ventaja, en Hidalgo una gran ventaja, en Tamaulipas hay una gran ventaja nada más que tenemos un gobierno (del estado) que presiona mucho", explicó.

El líder de Morena dijo que les pidió no llamar al voto para no violar la ley, "tienen derechos políticos, no pueden cancelarse esos derechos políticos, si pueden asistir, son militantes, son simpatizantes, ellos no pueden llamar al voto, hemos insistido con ellos de que no haya un llamado al voto".

Sigue leyendo:

Morena tiene 6 horas para retirar propaganda contra García Cabeza de Vaca

Morena pide verificar qué restaurantes cumplan con programa “Ciudad al Aire Libre”