Se firma convenio para fortalecer la lucha contra la violencia de género digital

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la comisionada Josefina Román Vergara y la comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, anunciaron la conformación de la Red Mexicana contra la Violencia de Género Digital y también firmaron el Convenio de Colaboración entre la Secretaría de las Mujeres del Estado de Yucatán (SEMUJERES), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), con el objetivo de fortalecer la lucha contra la violencia de género digital.

En su mensaje, Ibarra Cadena planteó que todas las instituciones del Estado mexicano tienen la responsabilidad de aportar a la agenda del combate de la violencia de género en Internet, con acciones como la construcción de herramientas y estudios que permitan avanzar en su prevención.

La cpomisionada residenta sostuvo que el INAI seguirá trabajando para impulsar acciones concretas contra la violencia digital, como la guía “La protección de datos personales como herramienta para prevenir la violencia digital”, la cual permite identificar la importancia de proteger la información personal en un entorno tecnológico y qué medidas adoptar para prevenir, atender y erradicar este fenómeno.

A su vez, el Gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, señaló que la violencia contra las mujeres en todas sus formas es un reto que tienen en común todas las instituciones y que de no trabajarse en conjunto no se podrá a aspirar a tener un Yucatán libre de violencia de todo tipo hacia las mujeres.

“Debemos trabajar unidas y unidos, levantando la voz y denunciando los actos de violencia y discriminación hacia las mujeres; las mujeres cuentan con el compromiso de este gobierno y estamos trabajando para poder respaldarlas de la mejor forma posible, porque el Yucatán del mañana no lo construye un gobernador o un gobierno, lo construyen ustedes, yucatecas y yucatecos que trabajamos unidos”, apuntó.

En su intervención, la Directora del Departamento de Gobernanza y Justicia y Derechos Humanos de Expertise France, Radhia Oudjhani, destacó la importancia de la creación de la Red Mexicana contra la Violencia de Género Digital como un mecanismo que permita vincular a todos los actores involucrados y marcar el camino a seguir para prevenir y erradicar la violencia de género digital.

A su vez, el Embajador de la Delegación de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, señaló que la violencia de género encuentra terreno fértil en todas partes e Internet no ha escapado a ella, por el contrario, se ha convertido en un lugar donde ésta se amplifica y donde surgen nuevas formas de atentar contra la integridad de las niñas y mujeres.

Finalmente, la Secretaria de las Mujeres, María Cristina Castillo Espinosa, aseguró que la encomienda de la Secretaría se ha centrado en ser una autoridad sensible, empática y resolutiva con las víctimas; y a la vez, firme y decidida en la lucha contra los diferentes tipos de violencia que aquejan a las mujeres.

“El reto no ha sido fácil, menos en un contexto donde la pandemia del COVID-19 ha dejado como efectos la gran visibilización de una problemática tan grave a nivel mundial como lo es la violencia de género y donde más mujeres han decidido alzar la voz y no callar situaciones que las lastimen a ellas o a sus familias (…) Esto no podemos hacerlo solas, necesitamos de la sociedad civil organizada, la academia e instituciones de talla nacional e internacional”, enfatizó.