Karla Valeria fue brutalmente asesinada por su expareja; él huyó para después suicidarse

A pesar de ya no mantener una relación sentimental y haber roto relación desde hace tiempo, la ex pareja de la joven Karla Valeria se la intentó llevar a la fuerza la tarde de este lunes en Álamos, Sonora, pero al no poder la asesinó a balazos, para luego huir y terminar quitándose la vida también.

Los hechos ocurrieron a las 14:00 horas en el Ejido Uvalama, perteneciente al municipio de Álamos, al sur de Sonora, donde la joven de 26 años de edad bajaba de un autobús de pasajeros, cuando fue abordada por su ex pareja, identificado como Saul.

Ahí la intentó subir a la fuerza a su automóvil, un Pick Up que estaba estacionado en medio de la calle, sin embargo, ella se resistió y no pudo subirla. Fue ahí que el hombre sacó un arma corta y realizó varias detonaciones contra la joven, arrebatándole la vida en ese mismo lugar.

El agresor subió a su automóvil huyendo rumbo a la ciudad de Álamos, sin embargo, cerca del ejido Saul decidió tomar un camino de terracería para perder a los oficiales municipales que lo perseguían.

A las 15:30 horas se tuvo el reporte que se encontró el cuerpo sin vida de un hombre que aparentemente se suicidó, fue identificado como Saul, el mismo agresor de Karla Valeria.

En su mano se encontró un arma calibre 9 milímetros, la cual fue recolectada como prueba y se le realizarán pruebas balísticas para ver si fue la misma con la asesinó a su expareja minutos antes.

La Fiscalía de Sonora informó que ya abrieron una carpeta de investigación por este caso, el cual fue tipificado como feminicidio, y se buscará esclarecer toda la situación, tanto de asesinato de la joven Karla como el aparente suicidio de Saul.

alg

Sigue leyendo

Reparación de la Línea 12 del Metro costará mil 500 mdp: Claudia Sheinbaum

El Heraldo Media Group seguirá informando con los mejores comunicadores, asegura Ángel Mieres

Pensión IMSS e ISSSTE: Revelan fecha del pago de JUNIO para pensionados y jubilados