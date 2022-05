Alcalde de Uruapan responsabiliza a cortadores de aguacate "que se fuman un churrito", por violencia en su municipio

El presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, responsabilizó a los cortadores de aguacate de la delincuencia que enfrenta su municipio.

El pasado 17 de mayo, en un encuentro con miembros del Consejo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Ignacio Campos se pronunció sobre los sucesos violentos ocurridos en su municipio, como el asesinato de dos presuntos criminales en un restaurante familiar, el sábado pasado.

Sobre estos homicidios y otros eventos violentos que asoció al crimen organizado y al narcotráfico, Ignacio Campos señaló como participes de la problemática a 15 mil cortadores de aguacate que frecuentemente se "fuman un churrito o dos", dijo.

"Es un tema muy complejo que necesitamos buscar cómo darle solución, pero yo les he venido comentando aquí mismo, si sigue existiendo la demanda (de droga) va a haber la oferta (narcotráfico). Si no atacamos el problema de fondo, he dado el ejemplo que en el municipio tenemos cerca de 15 mil cortadores de aguacate, todos se fuman uno o dos churritos, a veces es entendible para la labor que realizan. No cualquiera se sube a un árbol de 15 metros y en barrancas, también en el estado en que los llevan a las huertas", expresó.

Campos Equihua dijo que los cortadores de aguacate no s+olo consumen marihuana, pues al regresar de los huertos, "le entran a otras cosas", por lo que es necesario atacar el consumo de sustancias.

Ignacio Campos acusó a cortadores de aguacate por la violencia en Uruapan

FOTO: Archivo

"Ustedes saben que estas organizaciones tienen de manera ya muy programada una estructura mucho mejor que la del gobierno, para sustituir algunas de las situaciones que ellos requieren", ahondó el presidente municipal, en el discurso grabado y compartido a El Heraldo de México, por Última Hora Uruapan.

En declaraciones previas, el munícipe señaló que corresponde a la federación atender los hechos violentos que se registran en Uruapan, debido a que en su mayoría se trata de actos perpetrados por la delincuencia organizada.

Actualmente, es el tercer municipio más violento de Michoacán, y se ubica en el número 8 del ranking de ciudades más violentas del mundo.

