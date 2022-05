Arquidiócesis descarta permitir la fuga de un exsacerdote acusado de abuso sexual

Luego de rechazar rotundamente que tuviera algo que ver con la fuga del exsacerdote Eduardo Córdova Bautista, acusado de abuso sexual contra menores de edad en escuelas católicas y prófugo de la justicia buscado por la Interpol, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera se dijo dispuesto a declarar ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y aseguró que no les interesa el encubrimiento y que lo mejor que les pudiera pasar como institución es que el pedófilo sea apresado.

“Me deslindo totalmente de cualquier responsabilidad, creo que si tuviera algo que ver no estará dándoles la cara aquí, niego rotundamente un delito de esa magnitud”, dijo en primera instancia para luego reiterar: “Desde aquí les digo no, de ninguna manera y si tuviese alguna responsabilidad en su fuga no estaría delante de ustedes ofendiéndolos con mi presencia”, expresó.

Priego Rivera recién fue nombrado rector del Colegio Pontificio Mexicano en Roma y varias publicaciones en redes sociales y sitios de Internet aseguran que se trata de una medida del Vaticano para “limpiar” el caso Córdova, además de que presuntamente es una de las exigencias del nuevo obispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe quien asumirá el cargo a partir del 30 de junio.

Al respecto, el todavía portavoz de la Arquidiócesis de San Luis Potosí sugirió que esas “inserciones” son financiadas por alguien muy poderoso que tiene como fin difamarlo y precisó que su nombramiento fue una elección del Episcopado Mexicano, “no tengo nada que decir, soy el peor juez de mi propia causa, lo que sí puedo decirles es que ninguna responsabilidad me cabe en la fuga de Eduardo Córdova”, enfatizó.

Destacó que la FGESLP ha seguido permanente las investigaciones desde que el mismo clero potosino puso la denuncia con lo que queda demostrado que no les interesa el encubrimiento del ex sacerdote pedófilo pese a que se insista en ello; así mismo, manifestó que cualquier integrante de la Arquidiócesis que sea requerido acudirá a declarar en torno al caso “porque no tenemos nada que esconder”, insistió.

Acerca de lo declarado por el actual consejero del INE y vocero de las víctimas, Martín Faz Mira en el sentido de que la Iglesia Católica nunca ofreció apoyo ni tuvo contacto con las víctimas y sus familiares, el portavoz de la institución religiosa potosina precisó que su función no le permite estar en contacto con los afectados, pero dijo que tiene conocimiento que sí ha habido encuentros y apoyos.

Priego Rivera dijo que el caso Córdova ha sido el más difícil que ha enfrentado como vocero del Arzobispado, porque no había antecedentes de ese tipo de casos, que luego detonaron otros.

