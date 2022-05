Violencia en Jalisco: Cunde alta percepción de inseguridad

Inseguridad y temor hacia quienes debieran impartir y cuidar de la seguridad es la percepción de la ciudadanía en Jalisco, señalan especialistas en seguridad.

Aunque las autoridades apuntan una reducción en la comisión de delitos, a nivel nacional las estadísticas han colocado a la entidad que gobierna Enrique Alfaro en los primeros lugares en desapariciones y feminicidios.

Además, las personas afectadas son revictimizadas por las propias autoridades, las cuales las acusan, sin concluir las investigaciones, de formar parte de grupos de la delincuencia organizada.

El pasado 11 de mayo, el mandatario estatal aseguró que en el Área Metropolitana de Guadalajara la incidencia en delitos de seguimiento especial bajó 57 por ciento, al comparar el primer cuatrimestre de 2022 con periodo similar de 2018.

Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia en la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que los datos presentados por Enrique Alfaro –que aseguró son validados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública– no corresponden a la realidad que enfrentan los jaliscienses.

Indicó que desde la presentación de las denuncias por robo hay “filtros” como la exigencia de facturas que muchos bienes, como autos o celulares, no tienen por estar bajo esquemas de financiamiento que aún se adeudan, o en el caso de inmuebles, se pide tener los impuestos al día, lo cual contradice el Código Penal y dificulta el acceso a la justicia.

“Son filtros solamente para no levantar las denuncias”, indicó. “En lugar de haber 10 denuncias de hechos delictuosos a lo mejor levantan una”, añadió.

“Más o menos coincide con 90 por ciento de la cifra negra de la que no se denuncia, de robo de celulares que no hay factura, de robo de billeteras, robo a personas, a casa habitación, porque piden la escritura y que esté al corriente en el predial, la gente prefiere no exponer sus documentos, sino los tiene en regla y si están en regla, tampoco los quieren exponer”, dijo Ortega Montes.

En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del primer trimestre de 2022, la percepción de inseguridad en Guadalajara aumentó 6.5 por ciento, al pasar de 81.7, en diciembre de 2021, a 87.1 en marzo pasado.

La violencia es una constante en la zona. Por segunda vez en este mes, se registró la madrugada del sábado 14 un enfrentamiento entre militares y un grupo de personas armadas, presuntamente de un grupo criminal, el pueblo mágico de Mazamitla.

El primer enfrentamiento ocurrió el 1 de mayo, el cual se inició por una presunta una riña y dejó como saldo tres muertos, cuatro bloqueos en carretera y a detención posterior de ocho personas.

El segundo enfrentamiento dejó al menos dos fallecidos, confirmaron las autoridades.

Los enfrentamientos son difundidos en redes sociales por los mismos habitantes.

El especialista señaló que los medios digitales muestran con mayor inmediatez los actos delictivos y es ahí en donde también se construye la percepción de inseguridad de los ciudadanos.

“La percepción contrasta totalmente con las cifras cuando, por ejemplo, nos cuentan de la mujer que sale en los medios que acaban de matar, pero no nos cuentan de las de las fosas, a las que acaban de encontrar. Cubren, maquillan, mienten para tratar de revertir lo que la gente percibe y lo que la gente percibe es esto, los hechos delictuosos, y no perciben las estadísticas de bonanza que nos cuentan en la narrativa del gobernador”, apuntó.

En tanto, los retenes en las calles, avenidas y carreteras de Jalisco siguen vigentes, como parte de la estrategia para abatir actos de la delincuencia y para sacar de circulación las armas ilegales.

Enrique Alfaro afirmó que estos operativos, también llamados coloquialmente “volantas”, se han intensificado en zonas donde se han tenido hechos de inseguridad, como en Mazamitla, y en la zona metropolitana de Guadalajara se llevan a cabo en lugares y en los horarios en que se notifica un mayor número de delitos.

“La manera en cómo queremos enfrentar el desafío de lograr que las armas de fuego dejen de circular por las calles es multifactorial, no es solamente esto, el dato importante es que los homicidios cometidos por arma de fuego son los más bajos”, apuntó.

De acuerdo con los presentados por Alfaro, los homicidios cometidos con arma de fuego, en el periodo de enero a abril de este año, han sido 261, teniendo una disminución de 25.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2018 cuando se registraron 349.

A nivel estatal, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que de enero a marzo de este año hubo 363 homicidios dolosos. En igual periodo de 2021 fueron 496, una baja sólo 25 por ciento. La mayoría de los crímenes, en ambos periodos, se cometieron con arma de fuego.

Aunque en otras ocasiones, Alfaro Ramírez ha reconocido en circula un gran número de armas en la entidad, también ha señalado que el problema es generalizado en las demás entidades del país.

Recientemente, derivado de su visita a Estados Unidos, se concretó que una representación de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) establecerá una oficina en Guadalajara y parte de la colaboración que se tendrá, será el proponer estrategias para sacar de las calles armas sin registro o ilegales.

