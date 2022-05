Hepatitis aguda infantil llegó a Durango, Secretaría de Salud confirma el primer caso sospechoso

El secretario de Salud en Durango Sergio González Romero confirmo que en el Hospital Materno Infantil se tiene una niña de 13 años como paciente en observación ya que presento un cuadro muy similar a la nueva Hepatitis, por lo que los estudios de laboratorio están en espera ya que el INDRE asegura tardar hasta 48 horas para obtener el resultado, de tal manera se presume que puede ser una afectación post Covid-19.

Dijo que hay que prestar mucha atención a los pacientes menores de edad que en esta temporada de calor se incrementa la posibilidad de casos de hepatitis, por lo que si algún niño o niña presenta vómitos, temperatura y color de piel amarilla, de inmediato retirara ropa y utensilios de comida para ser lavados profundamente para evitar cualquier posibilidad de contagio, e de inmediato acudir al medico para que este reporte la sintomatología y se pueda tomar cartas en el asunto.

La OMS ya ha declarado a esta enfermedad como una pandemia. FOTO: ESPECIAL

Destaco que se conoce poco este mal, pero que se hace lo necesario para sanar a los enfermos, por lo que ola recomendación es el cuidado de los menores, ya que no se sabe si es contagioso o no.

Aunque las autoridades federales en voz de Hugo López Gatell ha dicho que no es de preocupación, en Durango no se puede tomar a la ligera esta enfermedad ya que se le conoce poco y no sabemos como se comporte en los menores en esta parte del país.

SSB

