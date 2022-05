Dispuesto PRI a parlamento abierto de reforma electoral en julio

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, se dijo dispuesto a que parlamento abierto sobre reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López obrador arranque en julio o agosto próximos, después del proceso electoral, para que sea votada en el pleno en septiembre cuando inicie el nuevo periodo de sesiones.

“No queremos Periodo Extraordinario, pero el trabajo administrativo y el trabajo de comisiones no para. Entonces si se da un parlamento abierto en el mes de agosto, en el mes de julio, no tiene problema, para eso nos pagan. Pero periodo extraordinario, no. Y votaríamos en septiembre”, señaló el líder parlamentario.

Lo anterior, luego de que el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, anunció que propondrá a la Junta de Coordinación Política que preside Moreira, arrancar con los foros en parlamento abierto de la reforma presidencial, cuando concluya el proceso electoral en seis entidades que en junio próximo renovarán gubernaturas.

El priista, respaldó que la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo, sea sometida a análisis público como ocurrió con la reforma eléctrica, sostuvo que eso les ayudó a dar su voto en contra.

"Parlamentos abiertos, bueno, para eso es la Cámara, para escuchar a todo mundo, que estén aquí los grandes actores del mundo electoral, los grandes académicos y que podamos discutirlo y dialogarlo, eso no tiene problema. Yo creo que es para bien de México”, señaló.

Respecto a las distintas propuestas de la oposición, como son las iniciativas del PAN y la de su bancada, señaló que hay coincidencias, dijo que su iniciativa tiene 10 puntos claros entre ellos la doble vuelta electoral, evitar que el narco entre a las elecciones y proteger al Instituto Nacional Electoral (INE).

