"Hay que apelar a la higiene en lo que concocemos la causa de ola de hepatitis", asegura especialista

Alejandro Macías, médico especialista epidemiólogo informó que en México se han reportado algunos casos de hepatitis aguda infantil, pero aún no se sabe si están relacionados con la ola de casos que se dieron en Europa, Medio Oriente o Estados Unidos

"Mientras no tengamos la causa, no podemos hablar de prevención. No podemos saber por ahora y tenemos que esperar a que evolucione el tema en México"

Dijo que no es posible identificar qué tipo de hepatitis es y cómo se ha contraido. Por ejemplo, la A y C se da por heces o alimentos contaminados, la B a través de relaciones sexuales, drogas y o recibir sangre contaminada.

En el caso de la hepatitis D, es una contaminación de la C, por eso, "mientras no tengamos más estudios, no se puede atacar a profundidad y tener una estrategia de prevención clara.

También explicó que los pacientes que tuvieron Covid-19 son más propensos a sufrir esta enfermedad, pero esto pasa con casi cualquier otra enfermedad.

¿Cómo prevenir los contagios de hepatitis?

¿Cuáles son las medidas de prevención?

Aunque no hay medidas muy específicas para prevenir esta enfermedad, Alejandro Macías explicó que por ahora hay que seguir cumpliendo con todas las medidas de higiene básicas como lavarse las manos, usar cubrebocas, la sana distancia y lavar todos los alimentos que se consuman.

"El adenovirus parece ser una de las causas, pero hasta ahora no se ha comprobado (...) Pensamos que el Covid-19 ya había salido de nuestras vidas, pero aún no se ha acabado, incluso no sabemos si habrán nuevas cepas", aseguró .

