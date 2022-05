"No puedo estar feliz": Madres de desaparecidos en Tamaulipas marchan para ver a sus hijos de nuevo

Las madres de los once mil desaparecidos en Tamaulipas se reunieron hoy, para abrazarse y compartir el dolor de la ausencia de sus hijos, los cuales las autoridades han sido incapaces de encontrar.

María Elena Candelaria Zúñiga, integrante de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas, señaló que celebrar el 10 de mayo, “día de las madres” es muy difícil y duro para ellas, pues le hace falta el abrazo de uno de sus hijos, mientras otras no tendrán ni un solo beso, pues perdieron su único hijo.

En la plaza Juárez se reunieron las madres de Juan Antonio Quiñonez Martínez, Miguel Ángel Solís Guerra, Juan Carlos Villalobos, Linda Guadalupe Rangel Medina, Marco Antonio Ponce Ramírez y Jaime Enrique Álvarez García, ente otros muchos que conforman la lista de más de once mil desaparecidos en Tamaulipas.

Cientos de madres se dieron cita para con una sola voz, exigir la aparición de sus hijos. FOTO: ESPECIAL

Con lagrimas en los ojos María Elena Candelaria comentó la desaparición de su hijo en el municipio de Jiménez, cuando fue a recoger un ganado.

“Este día nos sentamos a la mesa a comer, pero hay un lugar vacío, me falta alguien, me falta uno de mis hijos no puedo estar feliz, contenta como yo quisiera”, comentó.