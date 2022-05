"A mi hijo lo levantaron en 2016": madres de desaparecidos protestan en CDMX este 10 de mayo

Cerca de mil 500 personas participan en la XI Marcha de la Dignidad Nacional “Madres buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia”, en la que buscan y exigen implementar las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas (CED), así como propiciar el diálogo y trabajo conjunto entre las autoridades, las familias y organizaciones acompañantes para hacer frente a esta crisis.

Los manifestantes salieron del Monumento a la Madre, ubicado en Manuel Villalongín y Avenida de los Insurgentes. Su recorrido llegó a la glorieta del Ángel de la Independencia, lugar en el que se realizó un mitin.

En la marcha participan las llamadas madres rastreadoras. Pero no son las únicas que están involucradas, también hay madres, hermanas, amigas y otras mujeres que han perdido a algún ser querido y que buscan justicia y medidas claras para terminar con la ola de violencia contra las mujeres que se vive en el país.

Lamentablemente, cuando logran encontrar los restos de sus seres queridos, es como encontrar un tesoro, pues pueden llevar el cuerpo a un cementerio a que descanse en paz.

Una de las manifestantes explicó que su hermana viajó de la Ciudad de México a Querétaro, pero desde el 15 de abril ya no supieron nada de ellos. Además, explicó que las autoridades las han escuchado y ofrecieron su ayuda, pero que no han visto ningún resultado positivo por parte de ellos.

"Ellos dicen que esperemos y que esperemos, pero al final de cuentas, hay familias que tienen diez años buscando a sus familiares y yo no quiero que me digan en unos años: pues ya no es un caso reciente", aseguró.