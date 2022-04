"Nosotros también haríamos lo propio”, responde AMLO a advertencia de EU

El gobierno de México respondería a Estados Unidos también con juicios internacionales para defender los cambios que impulsa en el sector eléctrico en la nación, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a la declaración del embajador estadounidense, Ken Salazar, quien dijo que la Ley a la Industria Eléctrica (LIE) abre la puerta a “litigios sin fin”.

Reiteró que Estados Unidos está “haciendo el lobby” contra la iniciativa de reforma eléctrica en el Congreso y contra la LIE en el Poder Judicial, pero resaltó que México no responderá de la misma forma. Aprovechó, indirectamente, para reprochar a su par estadounidense, Joe Biden, incumplir una promesa de campaña.

“Nosotros sí vamos a ser respetuosos. Yo no voy a ir con el presidente Biden a decirle que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes, eso no lo voy a hacer. Él ya lo propuso y no lo ha cumplido, pero no voy a estar yo acudiendo a organismos internacionales, a páneles internacionales, y vamos a seguir siendo respetuosos. Llevamos muy buena relación con Ken Salazar y lo entiendo, hay presiones de ellos mismos”, dijo.