"Aquí me dejaron con mentiras"; familiares abandonan a mujer esquizofrénica en plaza de Tamaulipas

Sentada en una banca, junto a dos bolsas llenas de ropa y pertenencias, doña Ernesta Vázquez Escobar, fue abandonada por sus hijos pese a estar enferma y tener 67 años de edad; autoridades le brindaron ayuda en Altamira, Tamaulipas.

A la mujer la dejaron en la plaza Constitución de la zona centro de la ciudad, hasta donde fue llevada por su hija y ahí la dejó, con la promesa de que iba a regresar por ella, pero no volvió, así lo relató la mujer entre el llanto.

"Mi hermana y mi hija (me abandonaron) porque la licenciada le dijo que me tenían que apoyar porque es mi única hija, y los hombres, ella se llama Concepción, aquí me dejaron y ya se fueron", explicó en entrevista

Autoridades locales se hicieron cargo de la mujer

Un trabajador de una escuela, explicó que fue testigo como la señora de 67 años fue abandonada por sus familiares, sin que hasta el momento se tenga mayor información de ellos, pues la mujer sólo refiere que vive en el Ejido Mata de Labra, en la zona rural.

Además, ella reconoció que tiene varias enfermedades, entre diabetes, presión y crisis de esquizofrenia "me dijo que luego pasaba por mi, que ahorita venía pero ya se fue, aquí me dejaron con mentiras", dijo llorando.

Autoridades locales se hicieron cargo de la mujer, a quien se le dio valoración médica y alimento, mientras que se espera que la Procuraduría del Sistema DIF inicie el proceso de ayuda.

Ernesta Vázquez reconoció padecer diabetes, presión y crisis de esquizofrenia

