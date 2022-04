SEP de Baja California Sur reporta incremento en casos de acoso

En Baja California Sur se manifestó al menos una decena de padres de familia y alumnos por una situación de acoso que sucedió el 9 de septiembre del año 2020 cuando el Prefecto de la Secundaria 20 de nombre “Igor N” fue denunciado por el delito de acoso, en perjuicio de una menor de edad.

“El problema este fue hace 2 años, mi niña sufrió un acoso por parte del prefecto Igor, de ahí, de la secundaria número 20; yo metí demanda ante la Procuraduría, donde la verdad me batearon muy feo. Ahí me dijeron que no procedía, porque el acoso no era penado y ‘no me había violado a la niña’”, así lo dio a conocer Blanca, quien es la madre de la menor.

Explicó que la menor ha recibido tratamiento terapéutico desde el momento denunciado. De igual forma, aseguró que hubo 6 niñas agraviadas, sin embargo, los otros padres de familia optaron por no poner la demanda, a fin de “no exhibir” a las menores, relato Blanca, la mama de la menor.

En aquel 9 de diciembre del 2020 “Nadie me apoyó, no nos apoyaron, nada; no tuvimos respuesta de nadie. El prefecto regresó a trabajar; cuando regresó a trabajar, yo fui a hablar con quién estaba ahí en ese entonces de director, el profe Taylor, y me dijo que no tuviera problema, que él estaba en una sala aislada y que no iba a tener contacto con los alumnos.

Este jueves, después de que se supo de este caso, fueron colgados en la entrada principal de la escuela cartulinas con frases como: “Yo te creo”, “Queremos una escuela segura, estamos contigo”, “Justicia” “Los niños y niñas no se violan”, “No más pedófilos con licencia en escuelas para nuestros niños”, “Fuera Igor”, por parte de alumnas y algunas familias quienes pedían solución al caso.

Por su parte, el director del nivel básico educativo de la SEP en Baja California Sur, José María Hernández Manríquez comentó que no hay proteccionismo en esta situación, y que se está dando seguimiento.

“Lo que sí es que necesitamos ser muy puntuales, muy claros, son asuntos que no pueden ser públicos, eso es también por Ley, nosotros también tenemos que cuidar esa parte”. dijo el funcionario quien agregó que, si existe una nueva denuncia o si existe una situación de hechos de nuevo, obviamente tendríamos que atenderlo”

Hernández Manríquez destacó que se ha actuado en todos los casos denunciados que se han presentado ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), atendiendo los lineamientos y aseguró que los maestros involucrados en este tipo de situación fueron separados de los menores como lo marca el protocolo.

