Reforma eléctrica pone en riesgo inversiones eólicas de Tamaulipas, advierte secretario

De aprobarse la reforma eléctrica en los términos en que fue enviada por el Presidente de la República ponen en riesgo la realización de al menos 10 proyectos eólicos en Tamaulipas, los cuales tienen ya una demora de más de un año, ante la falta de certeza, advirtió Carlos Alberto García González, secretario de Desarrollo Económico del Estado.

Insistió que ha sido un tiempo perdido para inversiones importantes en un sector en el cual Tamaulipas es líder a nivel nacional y ejemplo en energía eólica.

La construcción de los 10 parques de generación de energía eólica implican una inversión estimada del orden de mil 500 millones de dólares, los cuales por ahora no se están aplicando ante la falta de certeza para las inversiones.

En Tamaulipas operan once parques eólicos en cuatro municipios que producen dos mil 811 megawatts, pero ello apenas representa el 10 por ciento de la capacidad que se tiene en la entidad. Sería lamentable que se dejara de aprovechar la capacidad de generación que tiene Tamaulipas por la reforma.

Ante la incertidumbre de que si se aprueba o no la reforma eléctrica y en qué términos pudiera ha surgido incertidumbre las empresas, por lo cual las inversiones, en este rubro, se encuentran paralizadas desde hace un año, comentó.

García González, insistió en que las empresas demandan certidumbre para poder invertir de lo contrario se estarían paralizando inversiones del orden de hasta mil 500 millones.

Agregó que proyectos los cuales se podrían encontrar ya en fase de construcción no se han iniciado debido a la demora de un año por la discusión de la reforma, si se discute o no, se modifica si se aprueba o no se aprueba lo cual ha significado tiempo perdido para inversiones.

Por ahora ninguno de los once parques eólicos que operan en Tamaulipas han suspendido la generación de energía eléctrica por la reforma eléctrica en proceso.

La capacidad de producción de energía limpia para los parques en proyecto y desarrollo está calculada en el orden de los cinco mil 957 GW/h que se produjeron durante el 2019 y se calcula se requeriría una inversión superior a los dos mil 700 millones de dólares.

