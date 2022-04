Es necesario regular el transporte público en la CDMX, opina el PAN tras el choque del Metrobús en Reforma

Después del accidente entre una unidad de Metrobús y un autobús del transporte público sobre Paseo de la Reforma, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México exigió mayor rigor en los procesos de supervisión y capacitación a operadores de ambos servicios, con el propósito de cuidar la vida de los pasajeros y no exponerlos.

El coordinador de la bancada panista, Christian Von Roehrich dijo que en diversas ocasiones han intentado dialogar con el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, “para ver precisamente estos temas de regulación y seguridad vial, pero no hemos tenido éxito”.

“Una capacitación constante a los choferes de los microbuses y metrobuses, la atención a víctimas inmediata y por supuesto, la regulación y la atención al sistema de transporte masivo. Justamente porque ya habíamos advertido esto y no hay una atención, no nos atiende, no nos recibe, no escucha a los vecinos y ahí estás las consecuencias, el abandono de un área tan importante como es la movilidad y el transporte de los ciudadanos”, destacó.