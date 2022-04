"Es claramente inconstitucional": Marko Cortés pide a la SCJN no permitir la reforma eléctrica

Esta mañana en Durango el presidente nacional del PAN Marko Cortés señaló que el Ejecutivo de la nación, como no obtendrá los votos suficientes para lograr aprobar su reforma eléctrica, donde pone en riesgo el tratado internacional con Estados Unidos y con Canadá, dándole toda la fuerza al director Manuel Bartlett, ahora quiere someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se la autoricen.

“Nosotros hicimos un llamado a los y las ministras de la corte para que el gobierno no trate de legalizar lo que no podrá conseguir en el Congreso de la Unión, por la puerta de atrás en la corte. Es claramente inconstitucional la ley que aprobaran están poniendo en riesgo el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, los productos que aquí trabajamos en la tierra o elaboramos en las plantas pueden tener riesgo de ser sancionados ya nos lo dijeron ya esta por escrito. Qué necedad, de apostarle a las energías sucias…”, dijo.

Marko Cortés aseguró que buscarán que la SCJN valide la reforma eléctrica

FOTO: Ignacio Mendívil

El PAN quiere lo que dicta el sentido común, que la primera luz que se venda sea la más barata, que sea la menos contaminante, que se le pueda dar certeza a la inversión, porque hay muchos millones de pesos frenados por esta contra reforma eléctrica, que es destructiva contaminante, regresiva para el país.

“Morena y sus aliados no se saldrán con la suya y no va a pasar su destructiva reforma eléctrica, aquí el riesgo es que quieran aprobarla via la corte, buscar ganar en la corte lo que no pudieron ganar en el Congreso…”, aseguró.

El Partido Acción Nacional le exige a los recién nombrados ministros altura de miras y que no se dejen amedrentar por el Ejecutivo, que esto es por las y los mexicanos y sus descendencias.

Marko Cortés cuestionó la reforma eléctrica

FOTO: Ignacio Mendívil

Por: J. Ignacio Mendívil B.



