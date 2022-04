'Estoy seguro que llegaré': Niño migrante de Honduras busca llegar a EU para encontrarse con su hermano

Elmer viaja solo por México, tiene 12 años y a su corta edad la estela de violencia alcanzó a sus padres y lo orilló a huir de su natal Yoro, una de las provincias de Honduras con mayores problemas de inseguridad.

El pequeño, adolorido por los golpes recibidos durante el enfrentamiento de la caravana migrante contra fuerzas federales el pasado viernes, relató a El Heraldo de México que decidió salir de su casa hacia nuestro país, a 873 kilómetros de Tapachula, donde se encontraba ayer.

“A mis papás los mataron cuando tenía tres años, me dejaron de chiquito y yo tuve que vivir con otra señora, mi madrastra, pero ya no podía vivir allá porque me maltrataban”, contó el infante.