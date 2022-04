Violaciones reiteradas a la Ley Electoral solo minan el camino de cara a 2024: Javier Martínez Reyes

Este fin de semana, durante su visita por Coahuila y Sonora, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, causó polémica al promover abiertamente el proceso de revocación de mandato, acto que según la ley electoral es violatorio del proceso, aunado a que se acusa de que el funcionario utilizó recursos públicos para viajar al norte del país y hacer proselitismo.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio el profesor Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, señaló que estas violaciones constantes solo abonarán a generar un clima de incertidumbre que a la larga podría afectar el proceso electoral de 2024, restándole credibilidad.

Para el experto, paradójicamente Morena y los actores políticos aliados al partido gobernante están violentando la ley que ellos mismos crearon a través de actos desafortunados como lo sucedido con Adán Augusto el fin de semana, mismos que son ilegales e inconstitucionales.

"En México tenemos prohibiciones que están en la constitución y que paradójicamente son restricciones que vienen del candidato AMLO, quien en 2006 se quejó de ello”.

Para el experto más allá de las reglas del juego, esta reforma que fue votada por Morena, ha sido a que ha venido siendo violada por ellos de manera sistemática, a pesar de que todas las instancias competentes se han manifestado en contra, señalando la ilegalidad de los actos.

Justamente debido a que aparentemente ante estos actos a la autoridad no le importa o no se ha castigado como debería, se da un gran problema pues cuando a los actores políticos les vale y no hay consecuencias de sus actos se da una especie de incentivo para que continúen violando la constitución y las leyes.

Todo este clima de impunidad, solo deja precedentes peligrosos de cara a 2024, pues se pueden dar escenarios para que las elecciones y su resultado se pongan en riesgo. En este sentido el investigador del CIDE dijo que se está poniendo en riesgo la validez de los siguientes procesos, “una irresponsabilidad en términos democráticos”, señaló.

