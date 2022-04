Hoy no circula: ¿qué autos no circularían este 5 de abril en caso de contingencia ambiental?

Desde las 5:00 horas de este martes 5 de abril, el programa Hoy No Circula, aplica para todos los automóviles con engomado rosa, además de placas 7 y 8, con hologramas 1 y 2, no podrán circular en toda Ciudad de México, en 18 municipios del Estado de México y en municipio de Tizayuca del estado de Hidalgo.

Dicha prohibición se extiende hasta las 22:00 horas del martes y no aplica para los vehículos con hologramas 0 y 00, así como para eléctricos y/o híbridos.

¿Hay Doble hoy no circula este martes 5 de abril?

Como ya te diste cuenta, este 5 de abril no se realizará el Doble Hoy No Circula, ya que los niveles de ozono de ayer no superaron los 151 puntos, por lo que se aplicará el programa de manera normal.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), es el órgano que determina las restricciones vehiculares, además es quien decreta una contingencia ambiental cuando la calidad del aire es mala.

Hay que señalar que el programa Hoy No Circula, es gestionado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México (SMA)

¿Qué es el doble Hoy No Circula?

La fase 1 de contingencia ambiental, o también conocida como Doble Hoy No Circula, se activa cuando los niveles de ozono superan los 151 puntos.

Esta fase hace que las restricciones del Hoy No Circula, se extienden a motocicletas, hologramas 0 y 00, además de que se aplica una limitación a un engomado de placa extra.

En caso de que este se decrete este martes, el miércoles 6 de abril, no podrán circular todos los automóviles con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4, además de aquellos autos con holograma de verificación 0 y 00 (estos sólo si es cosiderado por la CAMe)

También no circularán los autos de holograma de verificación 1, cuyo último dígito de la placa sea 2, 3, 4, 6, 8, y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solamente por letras y todos los de holograma de verificación 2. Dicha prohibición vial entraría en vigor a partir de las 05:00 horas y hasta las 22:00 horas del mismo día.

Hay que recordar que esto aplicaría solamente si la CAMe decreta la contingencia ambiental, por lo que te pedimos estar atentos a sus informes de las 12 y 15 horas.

SIGUE LEYENDO

Inclusión de hologramas 0 y 00 durante Contingencia Ambiental fue una medida extraordinaria: CAME