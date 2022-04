“Va por México” da un NO contundente a la reforma eléctrica de AMLO: Marko Cortés

Esta tarde la coalición “Va por México”, integradas por los partidos PAN, PRI y PRD; informó que presentarán una contrarreforma de la reforma eléctrica que promete ayudar a todos los mexicanos.

En entrevista con Adriana Delgado para el programa Dedo en la Llaga, a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group, Marko Cortés, Presidente de Acción Nacional, aseguró que el PAN y la coalición le dan un rotundo NO a la reforma eléctrica y aunado a ello presentarán una alternativa.

“Acción Nacional, desde el primer momento marcó su posición y dijimos que no la acompañaríamos y que no la votaríamos. Hoy de forma clara y contundente, todos los partidos que conformamos la coalición “Va por México” deja claro que no pasará”.

Aunado a ello, destacó que la colación presentará una alternativa una vez que la reforma eléctrica de AMLO sea rechazada en la Cámara de Diputados.

“Presentaremos una alternativa que si permita que la gente pague menos, que vayamos a las energías limpias y renovables, y además que genere certeza para la inversión y por lo tanto empleo que tanto se ocupa en el sector energético, entonces es una seria propuesta que presentaremos cuando la propuesta morenista sea rechazada. Estamos listos para presentar y abiertos a debatir”.

Añadió que la propuesta a plantear fue con base a las opiniones de los expertos, empresario y diputados que hablaron en las mesas de debate de la reforma eléctrica.

“A nosotros si nos ayudó, mucho de lo que lleva nuestra iniciativa es parte de lo que ahí se escuchó en el parlamento abierto”.

Cortés dijo que una de las apuestas es que dentro de las casas habitación se instalen paneles solares para que se genere energía y la gente pague menos en su recibo.

