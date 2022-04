¡Refuerzan lucha contra el fuego! Dos helicópteros de la SEDENA se suman para combatir incendio en "El Cielo"

Dos helicópteros más de la Fuerza Aérea Mexicana se sumarán a las operaciones para controlar y sofocar el siniestro en la reserva de la biosfera de El Cielo y que tiene ya más de dos semanas afectando una superficie de más de 910 hectáreas.

Pedro Granados Ramírez, coordinador de Protección Civil del Estado, mencionó que la secretaría de la Defensa Nacional informó que serán enviados dos helicópteros más de la Fuerza Aérea a fin de reforzar las acciones de combate al incendio forestal que afecta los municipios de Gómez Farias, Ocampo y Jaumave.

Se espera que hoy o mañana arriben las dos aeronaves más para combatir el fuego en El Cielo.

Aseguró que el control del siniestro es ya de un 70 porciento, pero su extinción podría durar por lo menos una semana más, debido a los problemas de acceso a la zona en la cual se desarrolla el fuego, así como también la gran cantidad de material inflamable debido a la sequía y la distancia que deben recorrer las aeronaves para recoger el agua.

Insistió en que el fuego no alcanzado a las comunidades rurales por lo cual no se ha hecho necesario la evacuación de las familias, pero si se toman medidas de prevención en caso de que el fuego pudiera salirse de control. Aseguró que las llamas no han alcanzado las viviendas, por lo cual no hay damnificados.

Los helicópteros recogen agua en el ejido Sabinas, municipio de Gómez Farias; en El Chamal y el Tigre, de Ocampo en donde se recoge el agua para verterla sobre el incendio, pero desde donde levantan el agua hasta donde se encuentra el fuego son vuelos de 20 minutos, lo cual presenta una serie de dificultades.

El coordinador de Protección Civil del Estado indicó que el costo de la operación para controlar y sofocar el incendio forestal en la reserva de la biosfera de El Cielo lo está absorbiendo el Gobierno del Estado. En ese sentido, comentó que no son únicamente las operaciones áreas sino también atender aproximadamente 350 personas con alimentos, combustible, aprovisionamiento, traslado, y demás, lo cual es cubierto en parte por algunas dependencias, pero la mayor parte, es también pagada por el Gobierno del Estado.

SSB

SIGUE LEYENDO

Incendio en la Reserva "El Cielo" se ha controlado en un 60%; se desconoce cuándo podría ser sofocado por completo

Pese a incendio de más de 700 hectáreas, Biosfera de El Cielo podrá recibir turistas en Semana Santa

Colillas de cigarro habrían provocado el incendio en la Biosfera El Cielo, señala Protección Civil de Tamaulipas