“Para comenzar la semana y no dejar de luchar”: AMLO despide la Mañanera con canción de Amaury Pérez

Al término de la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró el video de la canción “No lo van a impedir” del poeta y compositor cubano Amaury Pérez, “Para comenzar la semana y no dejar de luchar”, precisó el jefe del Ejecutivo Federal en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Andrés Manuel López Obrador aseguró al presentar la canción "No lo van a impedir", que "ni periodistas, ni antiguos comediantes, ni embusteros" conseguirán frenar la transformación del país que lleva a cabo al frente de su administración que comenzó el 1 de diciembre de 2018.

¿De qué trata "No lo van a impedir" de Amaury Pérez?

Amaury Pérez es un compositor, poeta, guitarrista y cantante, además de ser el fundador del Movimiento de la Nueva Trova. Sus canciones tienen esbozos de jazz y pop, así como otras mezclas basadas en el rock. Su línea de creación más reciente se basa en el estilo de la canción romántica, según cita el portal cancioneros.com.

"No lo van a impedir" forma parte del álbum homónimo lanzado en 1980. Su letra es un acto que lucha en contra de las adversidades a través de una estructura poética con la estridencia rítmica de guitarras eléctricas.

"No lo van a impedir los corre mundos,

Ni los soldados, ni las primaveras,

Ni aun negándolo el viento de muro en muro,

Ni aun negándolo, al fin, donde se crea".

En los últimos días, la administración del presidente López Obrador ha sido cuestionada, sobre todo con la construcción del tramo 5 del Tren Maya, donde organizaciones civiles junto con cantantes, actrices y actores aseguran que el ecosistema del sureste mexicano corre peligro.

Asimismo, el mandatario señaló en la conferencia de prensa de este lunes, que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha actuado con rectitud en cuanto a los límites con el tema de la Revocación de Mandato, ya que aseguró, el INE ha limitado a los que están a favor de la consulta y no así con los que promueven no acudir a las urnas el próximo domingo 10 de abril.

Finalmente, López Obrador aseveró que seguirá trabajando para servir a su único amo que es el pueblo de México, como lo ha hecho desde que era parte de la oposición, acotó.

"No somos peleles ni títeres; nuestro amo es el pueblo y no grupos de intereses creados, empresas, corporaciones o bancos", enfatizó AMLO.

RMG