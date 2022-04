“Es como kafkiano, si no me quieren, ¿por qué no votan en mi contra?”: AMLO sobre marcha anti Revocación

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la marcha en contra de la Revocación de Mandato realizada el domingo, y aseguró que sus opositores no quieren que se vaya tras convocar a no participar en la jornada para elegir si continúa al frente de su administración.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo cuestionó a la oposición sobre su decisión de sabotear el ejercicio democrático, como llama a la consulta de la Revocación de Mandato, y les envió un mensaje para que aprovechen al ir a votar para que por fin puedan removerlo de su cargo como presidente de México.

“Es como kafkiano, sino me quieren, ¿por qué no van a votar en mi contra? Un buen demócrata no es el que está pensando solo en ganar, es el que quiere establecer la democracia como forma de vida”.