El INE no actúa con rectitud: AMLO

A una semana de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha actuado con rectitud y avalan trampas.

Explicó que su parcialidad va en el sentido de que limita a los que están a favor de la revocación de mandato y no limita a los que están promoviendo no asistir a las urnas el próximo domingo.

“Ojalá y se corrija, aún cuando falta poco, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, porque el INE, el juez, no ha actuado con rectitud, hay elementos, hay pruebas, de que sólo se impide que se manifiesten los que están a favor de la transformación, no se cuestiona a los que están abiertamente a que no participe la gente el domingo próximo”, dijo.

Los opositores, añadió el mandatario, quieren que yo me quede, y por eso dicen que no participen, es como kafkiano, porque si no me quieren por qué no van a votar en contra.

Consideró que un buen demócrata no es el que está pensando sólo en ganar siempre; al contrario, un buen demócrata es el que quiere establecer la democracia como forma de vida.

En ese sentido, el presidente explicó que hay pruebas de que sólo se impide expresarse a los que están a favor de la transformación y no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo.

"Por ejemplo, hacen manifestaciones y dirigentes de partidos (hacen el llamado) para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada”, reiteró.

