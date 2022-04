AMLO no olvida a Peña Nieto, con esta broma lo recordó en la Mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue traicionado en la Mañanera de este lunes al recordar al ex mandatario Enrique Peña Nieto, luego de citar una de sus bromas que incluso hace algunos días la repitió Beatriz Gutiérrez de Müller durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

López Obrador defendía la construcción del tramo 5 del Tren Maya que ha sido criticada por sectores civiles, así como por cantantes, actores y actrices al asegurar que está destruyendo la selva, así como la flora y fauna del sureste del país, cuando tras repetir el video de la campaña #SúbeteAlTren, explicó en qué parte se llevan a cabo los trabajos donde recordó la broma de Peña Nieto.

“Es muy cerca de aquí del ejido, más hacia Cancún, porque estos compañeros están más hacia Tulum, pero como a 20 km, no a menos…. como 20 km está o otro”.

El día que EPN hizo la famosa frase "A menos, como a 5 minutos"

En 2017, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró en una entrevista mientras acudía a Oaxaca para revisar las afectaciones que dejó el sismo de magnitud 8,2 que sacudió al centro del país, que se encontraban cerca de aterrizar en la entidad.

"Estamos ya por bajar aquí en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar, a menos, yo creo como a 5 minutos". EPN

La frase que quedó viralizada en las redes sociales, pero fue retomada el pasado 21 de marzo por la esposa de López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, durante la visita en la Torre de Control del AIFA.

En aquella ocasión, la frase causó risas entre los presentes, pero la reacción de Andrés Manuel López no fue compartida por el resto de las personas en la Torre de Control.

No obstante, este lunes en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal retomó la "frase peñanietista", aunque no la dijo completa, solo se limitó a decir "no a menos", pero sin continuar con el resto de la oración, pero sí con su toque obradorista de tener una larga pausa entre cada dicho.

SIGUE LEYENDO:

“Es como kafkiano, si no me quieren, ¿por qué no votan en mi contra?”: AMLO sobre marcha anti Revocación

“Adán Augusto López no es corcholata para destaparse”: AMLO asegura no será precandidato presidencial

RMG