“Adán Augusto López no es corcholata para destaparse”: AMLO asegura no será precandidato presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en la Mañanera que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no será precandidato a la presidencia de México, ya que dijo, lo ayuda con la transformación del país que lleva a cabo en su administración, por lo que el funcionario no está haciendo campaña para las elecciones de 2024.

"Él (Adán Augusto López) para que se tranquilicen, los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia… Porque me está ayudando a la transformación del país. Entonces, que no se confunda, él no está haciendo campaña", acotó AMLO.